Meinungen zum „Solinger Modell“ : Schulleiter in Wermelskirchen über geteilte Klassen

Wermelskirchen Das „Solinger Modell“ zum geteilten Unterricht wurde gekippt. Das finden einige Schulleiter in der Stadt nachvollziehbar, während andere voll und ganz hinter der Entscheidung der Landesregierung stehen.

Ab Mittwoch sollten Schüler in Solingen tageweise von zu Hause aus unterrichtet werden. Doch das Land NRW hat das „Solinger Modell“ gestoppt: Es würde nicht der Bildungsgerechtigkeit entsprechen, argumentierte das Schulministerium. Außerdem wäre das Konzept erneut mit großen Herausforderungen für die Eltern verbunden. Die Schulleiter in Wermelskirchen sind geteilter Meinung über diese Entscheidung.

Schulisch betrachtet sei eine Teilung der Klassen sehr sinnvoll, stimmt Katrin Wagner zu. „Für Eltern ist es wegen der Betreuung allerdings schwierig“, so die Leiterin der Schwanenschule. Man müsse jedoch unterscheiden zwischen Grundschule und weiterführender Schule: „Ab einem gewissen Alter können Kinder alleine zu Hause bleiben und selbstständig ihre Hausaufgaben erledigen.“ Für diese älteren Kinder findet sie den geteilten Unterricht durchaus sinnvoll. Das Infektionsrisiko in der Schule würde gesenkt, Abstände könnten besser eingehalten werden.

Dieser Meinung ist auch Marion Klein. „Das Solinger Modell ist grundsätzlich sinnvoll“, sagt die Leiterin für den Grundschulverband Am Haiderbach. Das einzige Problem sehe sie bei der Betreuung. Doch das würden die meisten Familien geregelt bekommen, meint sie. Denn: „Wenn es so weiter geht, müssen bald sicherlich viele Klassen oder Schulen in Quarantäne“, sagt Klein. Da sei es für die Eltern einfacher, das Kind nach Plan tageweise zu betreuen, als „von heute auf morgen“ zwei Wochen am Stück. Aus ihrer Sicht tauge das Solinger Modell als „langfristiges Konzept“, das sie seit Beginn der Pandemie vermisse.