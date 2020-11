Im Blickpunkt: Sankt Martin : Schrauben für den guten Zweck in Wermelskirchen

Wermelskirchen In der Fahrradwerkstatt der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ reparieren Ehrenamtliche kaputte Räder – und verschenken sie anschließend an Bedürftige. Die Spendenbereitschaft in der Stadt sei groß, sagen die Freiwilligen.

Im Radio läuft Musik. Dazu gesellt sich das Klappern von Werkzeugen, gelegentliches Gemurmel und das Geräusch von Rädern, die in Bewegung kommen. Wo früher Brötchen über den Tresen gingen, herrscht heute pure Werkstattatmosphäre. Schraubenschlüssel und Zangen haben Brot und Brötchen abgelöst, in den Regalen liegen Ersatzteile.

Peter Kirchertz wischt sich gerade die Finger an einem alten Lappen ab. „Fertig“, sagt er und deutet auf das gebrauchte Rad, das wieder rund läuft. Mit alten Bremsen und verzogenen Speichen hatte das Rad am vergangenen Wochenende die Fahrradwerkstatt der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ an der Luisenstraße erreicht. Viele Menschen würden im Herbst den Schuppen ausräumen und ordnen. Aussortierte Räder würden dann immer mal wieder am Laden abgegeben, sagt Kichertz. Dazu kommen immer mehr Senioren, die auf ein E-Bike setzen und ihre alten Fahrradmodelle aussortieren. „Die Spendenbereitschaft in der Stadt ist groß“, sagt er und deutet auf die volle Werkstatt.

INFO Räder reparieren statt den Mantel zu teilen Serie Die Bergische Morgenpost erzählt rund um den Martinstag die Geschichten von Menschen, die heute – symbolisch gesprochen – ihren Mantel teilen. Es sind die Geschichten von Ehrenamtlichen, die sich für andere einsetzen, ohne auf den eigenen Gewinn zu achten. Kontakt Wer sich in der Fahrradwerkstatt der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ engagieren möchte, kann sich bei Peter Kirchertz unter Telefon 02193/7353029 melden.

Hier sind die Fahrrad-Spenden gut aufgehoben: Denn mit der Fahrradwerkstatt hat die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ einen Ort geschaffen, um alte Räder wieder flott zu machen. In Kooperation mit der Bäckerei Epking ist das alte Ladenlokal an der Luisenstraße vor drei Jahren in eine Werkstatt verwandelt worden. Damals ging es vor allem darum, Geflüchtete mit gebrauchten, aber funktionstüchtigen Rädern auszustatten.

Insgesamt 263 Räder haben die Ehrenamtlichen inzwischen repariert und ausgegeben. „Manchmal sind das nur kleine Macken und manchmal reparieren wir auch größere Schäden“, sagt Klaus Wedemeyer, der in einer anderen Ecke des Ladens an einem Rad schraubt. Erst wenn es nichts mehr an den Rädern auszusetzen gibt, werden sie freigegeben.

„Ich bastle schon mein ganzes Leben lang an Fahrrädern“, erzählt Wedemeyer. Erst habe er nach dem Krieg den Schrott aus den Trümmern verwendet, um sich ein Rad zu bauen, sagt der 80-Jährige. Und auch später habe er selbst seine Räder montiert. Das Wissen, dass er dabei erwarb, will er nun sinnvoll einsetzen. Ähnlich geht es Peter Kichertz: „Ich schraube seit jeher an Motorrädern“, sagt der 67-Jährige.

Als der Ruhestand nahte, habe er eine Aufgabe für Hände und Kopf gesucht – und sie in der Fahrradwerkstatt gefunden. „Es ist schön zu sehen, wenn man den Menschen eine Freude machen kann“, sagt er. Für viele habe es eine große Bedeutung, ein Fahrrad zu bekommen – und mit ihm mehr Flexibilität und Freiheit. Längst werden die Räder heute nicht mehr nur an Geflüchtete ausgegeben, auch einheimische Bedürftige können etwa über die Tafel den Kontakt herstellen.

„Gleichzeitig bieten wir mit Reparaturen auch eine Art Nachbarschaftshilfe an“, sagt Klaus Wedemeyer, „natürlich ohne den Fahrradgeschäften Konkurrenz zu machen“. Kleine Probleme nehmen sie mit den Radfahrern gemeinsam unter die Lupe und zeigen auch, wie Reparaturen funktionieren. „Uns motiviert auch der Gedanke, dass wir so dem Wegwerftrend etwas entgegensetzen“, sagt Peter Kichertz. Reparieren statt Wegwerfen, lautet ihr Motto.

Wenn die Ehrenamtlichen Hilfe leisten, dann bitten sie die Kunden um eine kleine Spende. „Schließlich finanzieren wir uns hier selber“, sagt Peter Kirchertz. Von dem Geld in der Spardose werden neue Ersatzteile und auch mal Werkzeuge gekauft. „Viele Sponsoren haben dabei geholfen, die Werkstatt einzurichten“, ergänzte der Ehrenamtliche. Was sie noch gebrauchen können? „Ehrenamtliche, die Ahnung von der Arbeit haben“, sagt Peter Kirchertz. Wer gerne an Räder tüftle und schraube, sei herzlich willkommen, sich einzubringen.