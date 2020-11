Einrichtung St. Gertrud geschlossen : Drei Corona-Fälle in Sonsbecker Tagespflege

Sonsbeck In der Sonsbecker Caritas-Tagespflege St. Gertrud sind drei Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Einrichtung bleibt deshalb bis auf Weiteres geschlossen.

Die Caritas-Tagespflege St. Gertrud in Sonsbeck setzt ihre Betreuung ab sofort aus. In der Einrichtung für Menschen, die an Demenz erkrankt sind, sind drei Tagesgäste positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie der Caritas-Verband Moers-Xanten als Träger am Mittwoch mitteilte.