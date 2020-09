Vereinsleben in Dabringhausen : DTV fällt Finanz-Entscheidungen

Die Tennisanlage des DTV liegt versteckt neben dem Kunstrasenplatz. Die Tennisplätze müssen dringend saniert werden. Foto: Udo Teifel

Dabringhausen Wird das alte Vereinsheims am Asterweg nun saniert oder gibt es einen Neubau am Straußenfarm-Stadion in Höferhof? Darüber werden die Mitglieder auf der nächsten Jahreshauptversammlung diskutieren.

Von Stephan Singer

Wenn am Mittwoch, 30. September, der Dabringhauser Turnverein (DTV) im Foyer der Mehrzweckhalle Dabringhausen zur Jahreshauptversammlung zusammenkommt, stehen bedeutende Entscheidungen in Sachen Vereinsfinanzen auf der Tagesordnung. So sollen die Mitglieder über die Art und Weise der Sanierung der DTV-Tennisplätze befinden. Dem vorausgegangen ist die Zusage von Mitteln aus dem NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ (wir berichteten).

Außerdem steht die Beschlussfassung über die Bildung von Rücklagen mit dem Ziel an: Kauf eines Grundstücks im Straußenfarm-Stadion Höferhof und Neubau eines Vereinsheims oder Sanierung des Vereinsheims am Asterweg. Obendrein sollen die DTV-Mitglieder über die Höhe der Mitgliedsbeiträge abstimmen. Hierzu hatte der Vorsitzende Andreas Gall in der Vergangenheit in Aussicht gestellt, dass nach Fertigstellung des Kunstrasenplatzes und der damit verbundenen Projekte eine Senkung der Beiträge denkbar wäre.

Ausdrücklich weist DTV-Chef Gall darauf hin, dass die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung die Hygiene-Bestimmungen, wie das Tragen von Mund-Nase-Schutz, das Einhalten von Abstand sowie die Hände-Desinfektion zu beachten haben.