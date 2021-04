Ehrenamt : 16 Kandidaten stellen sich der Wahl zum Seniorenbeirat

Wermelskirchen Neun Mitglieder hat der Seniorenbeirat der Stadt. Fast doppelt so viele wollen gewählt werden. Dabei sind neue Gesichter und langjährige Mitglieder. Alle setzen sich für die Belange älterer Menschen ein. Zur Wahl aufgerufen sind Menschen über 60 Jahre.

Der Beirat soll die Interessen von Senioren in der Stadt vertreten. Senioren, das sind alle Menschen über 60 Jahre. So steht es in der Beiratssatzung von 1997. In Wermelskirchen ist das rund ein Drittel der gesamten Bevölkerung, insgesamt 11040 Personen. Die sind nun alle aufgerufen zu wählen. Und zwar ausschließlich per Briefwahl. Die Unterlagen dazu sollten bis 8. Mai ankommen. Alle, die vor dem Stichtag am 1. Juni 1961 geboren, sind dann angehalten, die Unterlagen bis spätestens 1. Juni 2021 zurückzuschicken. Dazu kann der Brief kostenfrei mit der Deutschen Post gesendet oder bei der Stadtverwaltung (Telegrafenstraße 29-33) eingeworfen werden. Auf dem Stimmzettel sind die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, jeder Wahlberechtigte hat nur eine Stimme.