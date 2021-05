Landesmittel für Radevormwald : Luftsportverein bekommt fünfstellige Fördersumme

Radevormwald Die Mitglieder möchten ihr Vereinsheim modernisieren. Dazu gibt es nun aus einem Förderprogramm des Landes Mittel. Erfreut zeigt sich darüber auch CDU-Landtagsabgeordneter Jens-Peter Nettekoven.

Die Schützen in Radevormwald konnten sich bereits über Mittel vom Land freuen, nun erhalten auch die Mitglieder des Luftsportvereins (LSV) Radevormwald eine fünfstellige Summe aus dem Landesprogramm für Sportstätten. Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, teilte am Dienstag mit, dass der LSV für die Modernisierung seines Vereinsheims Mittel in Höhe von 76.851 Euro erhält.