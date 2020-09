Verkehr in Wermelskirchen : Wird die K18 zur Fahrradstraße?

Wermelskirchen Die Grünen und die CDU wünschen sich eine Sperrung der Straße für Kraftfahrzeuge an Sonntagen. Der ADFC spricht sich für eine Umwidmung zur Fahrradstraße aus. Dezernent Marner dämpft die Hoffnungen beider Seiten.

Es ist nun knapp ein Jahr her, dass Grüne und CDU den Antrag zur Sperrung der K18 für motorisierten Verkehr an Sonn- und Feiertagen gestellt hatten – dieser wird vom Rheinisch-Bergischen Kreis noch immer geprüft. „Das sind natürlich dicke Bretter, die da zu bohren sind. Die Umwidmung der Kreisstraße ist uns aber nach wie vor eine Herzensangelegenheit“, sagt Michael Schneider, CDU-Fraktionsmitglied. „Aber wir müssen jetzt zuerst einmal warten.“ Dabei sei es Fakt, dass von Dabringhausen keine vernünftige Anbindung an die Balkantrasse bestehe. Ziel des Antrags sei es deshalb, die Sicherheit von Fahrradfahrern zumindest an einem Tag der Woche zu gewährleisten und dabei weder die Interessen von Pendlern noch des Edeka-Marktes außer Acht zu lassen.