Kommunalwahl 2020 : Marion Lück wird Bürgermeisterin in Wermelskirchen

Wermelskirchen Bis zuletzt hatten am Wahlabend alle Anwesenden im Rathaus fest damit gerechnet, dass es eine Stichwahl zwischen Amtsinhaber Rainer Bleek und Herausforderin Marion Lück geben würde. Doch mit den Stimmen aus Dhünn lag Lück uneinholbar vorne.

Die Dhünner haben den erlösenden Jubel ausgelöst: Als am Wahlabend die Nachricht kam, dass Marion Lück in Dhünn fast 60 Prozent der Stimmen geholt hat, war nach einem langen Wahl-Krimi klar: Wermelskirchen hat eine neue Bürgermeisterin. Mit insgesamt 51,42 Prozent setzte sie sich für alle völlig überraschend im ersten Anlauf gegen Amtsinhaber Rainer Bleek durch. „Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin überwältigt“, sagte sie. „Das freut mich besonders, weil mir die Dörfer so am Herzen liegen.“ Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich eher zurückhaltend gefreut. Erst, als der Sieg feststand, drückte sie Sohn Justus (fast 15) an sich, der sie in der Entscheidung bestärkt hatte, als Kandidatin anzutreten. Was folgte waren Standing Ovations am Tisch von CDU und Bürgerforum, die Marion Lück als Kandidatin unterstützt hatten und betroffene Fassungslosigkeit bei Rainer Bleek. Auch er hatte mit diesem Ergebnis nicht gerechnet. „Ich habe zwar ein besseres Ergebnis in Teilen als bei der letzten Wahl, aber das ist ein Schock“, sagte er schon früher am Abend. Schon da glaubte er nicht mehr an eine Stichwahl, mit der jeder im Saal noch zu Beginn des Abends gerechnet hatte.