Straßenwärter im Betriebshof Wermelskirchen : Große Maschinen und viel frische Luft

Wermelskirchen Tobias Truß ist frisch gebackener Straßenwärter. Der Betriebshof hat ihn nach seiner Ausbildung mit offenen Armen übernommen. Denn der 21-Jährige und sein Berufsbild haben Seltenheitswert.

Wenn sich früher die große Räummaschine ihren Weg über die Straße suchte, dann saß Tobias Truß mit großen Augen hinter der Fensterscheibe. „Diese großen Maschinen mochte ich schon immer“, sagt der heute 21-Jährige. An den Räumwagen musste er auch denken, als er sich nach der Schule mit seiner eigenen beruflichen Zukunft auseinandersetzte. Vor drei Jahren nahm er dann während eines Praktikums beim Betriebshof zum ersten Mal Platz – auf dem Beifahrersitz. Es war eine völlig neue Perspektive auf die Straße, auf die Arbeit und das Fahrzeug. „Mein Praktikum gefiel mir so gut, dass ich mich anschließend für die Ausbildung zum Straßenwärter beworben habe“, erzählt Truß. Für den Betriebshof ein Glücksfall: Denn die Bewerberzahlen für die Ausbildung zum Straßenwärter gehen weiter zurück. Auch Fachkräfte sind schwer zu finden. „Wir freuen uns, wenn wir im Gespräch dann einem Bewerber gegenüber sitzen, der sich wirklich interessiert und sich informiert rund um den Beruf hat“, sagt Straßenwärtermeister Julian von Heimburg.

In Tobias Truß erkannten die Verantwortlichen im Wermelskirchener Betriebshof etwas wie Vorfreude – auf die Arbeit an der frischen Luft, auf den Umgang mit Maschinen, auf den Führerschein für den Lastwagen und die Kettensäge. „Ich bin kein Typ fürs Büro“, sagt Tobias Truß. Ganz im Gegenteil. Er komme aus der Landwirtschaft und habe nach einer beruflichen Perspektive gesucht, die technische Herausforderungen mit sich bringe und auch die Abwechslung.

Kontakt Die Bewerbung ist online möglich – unter www.wermelskirchen.de. Interessierte mit fachlichen Fragen können sich an Betriebshof-Leiter Volker Niemz, Telefon 02196 710921, wenden.

Stelle Für das Ausbildungsjahr, das am 1. August 2021 beginnt, sucht die Stadt nach einem Auszubildenden zum Straßenwärter. Die Ausbildung dauert drei Jahre.

Seit diesem Sommer ist Tobias Truß nun frisch gebackener Straßenwärter. Er habe viel gelernt während seiner Ausbildung, sagt der 21-Jährige. Er sehe abends, was er am Tag geschafft habe. Das gelte zum Beispiel für innerstädtische Straßenmarkierungen, für die er als Straßenwärter verantwortlich zeichnet. Mal ziehe er mit dem Farbeimer los, ein anderes Mal würden die Markierungen aufgebrannt. Wenn der Straßenbegeher dem Betriebshof fehlende oder zerstörte Verkehrsschilder meldet, dann ziehen die Straßenwärter los, um die Straßen wieder sicher zu machen. „Und bei Veranstaltungen sorgen wir auch für die entsprechende Beschilderung“, erklärt Truß. Das sei ohnehin das Beste an seinem Beruf: die Abwechslung. „Kein Tag ist wie der andere“, sagt der 21-Jährige. Bankette abziehen und Grabenmulden ziehen, Straßenschäden ausbessern und Schnee räumen. Im dritten Ausbildungsjahr stand endlich der Führerschein für den Lkw im Ausbildungsplan – seit dem darf er auch als Fahrer die großen Maschinen steuern.