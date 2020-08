Blasorchester Dabringhausen musiziert : Dorf-Kirchplatz wird zum Konzert-Garten

Dabringhausen Ein zehnköpfiges Ensemble des Blasorchesters Dabringhausen spielt vor 131 Besuchern beim zünftigen Frühschoppen auf. Das vierstündige Programm – mit Pausen– begeisterte.

Die „Garten-Polka“ wurde zum Synonym für das Konzert eines zehnköpfigen Ensembles des Blasorchesters Dabringhausen. Denn der Platz zwischen evangelischer Dorfkirche und Restaurant „Markt 57“ mutete mit aufgestellten Bierzelt-Garnituren unter Pavillons tatsächlich wie ein größerer heimischer Garten an, in dem sich Musiker und Besucher in Gruppen zu maximal zehn Personen zusammen fanden. Unter der Leitung von Robert Schwenk, der auch die Idee zum „Corona-Konzert“ des Ensembles hatte, spielte die Blasorchester-Delegation mit Pausen fast vier Stunden auf. Die Besucher dankten es den Musikern mit energiegeladenem Applaus – fast so, als wollten sie die beifallarme Zeit der vergangenen Wochen bei dem zünftigen Frühschoppen an nur einem Tag wieder aufholen.