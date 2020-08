Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein : Ensemble Quirin der Kammerakademie verzaubert mit Schubert

Neuss Für das zweite Konzert mit der „Schubertiade“ mussten die Musiker der DKN in die Stadthalle umziehen. Am Freitag hatten sie noch im Zeughaus gespielt.

Gleich dreimal hatte sich die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein (DKN) mit kleinen, aber feinen Ensembles in den Kulturgarten unter dem Motto „Sommer in Neuss am und im Globe“ eingebracht. Mit ihrem letzten Kammermusikabend, einer „Schubertiade“, gespielt vom „Ensemble Quirin“ (Mitglieder der DKN), hatten die Streicher das Zeughaus gewählt – und mussten auch umziehen.