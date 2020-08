Veranstaltungsreihe in Neuss : „Kulturgarten“-Experiment ist geglückt

Veranstaltungsreihe in Neuss

Neuss Mit der Band „5000 Miles“ und Tänzen und Musik aus Guinea von „Afrotonique“ ist der auf die Schnelle gemachte „Kulturgarten“ rund um das Globe zu Ende gegangen. Der Erfolg gibt den Machern vom Kulturamt Recht.

Der Neusser Kulturgarten – spontan als Alternative zum ausgefallenen Shakespeare-Festival mit 31 Veranstaltungen zwischen dem 24. Juli und 15. August am und im Globe-Theater auf der Neusser Rennbahn geplant – ist am Samstag geschlossen worden. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt Kulturamtsleiter Harald Müller, „weil das neue Format und die extrem kurze Vorbereitung funktioniert haben. Bei etlichen ausverkauften Veranstaltungen haben wir eine Auslastung insgesamt zwischen 70 und 75 Prozent erleben dürfen.“

Und er erzählt weiter: „Auf meine alten Tage hat mich das völlig andere Programm überzeugt. Seit 20 Jahren galt für mich: No Open-Air, auch wegen des unbeständigen Wetters in unserer Region. Nun hat das, auch wegen des ‚Stand by‘ des Globe-Theaters neben dem attraktiven Führring, wunderbar funktioniert.“

Absage Für den „Kulturgarten“ hatte das Kulturamt alle Neusser Kulturinstitutionen um Unterstützung gebeten. Auch das RLT. Das aber konnte laut seinem Sprecher Frank-Uwe Orbons nichts mehr bereitstellen, da das komplette Ensemble ebenso wie viele andere Mitarbeiter der Bühne zum Zeitpunkt des „Kulturgarten“-Starts in den Theaterferien, also nicht mehr greifbar, waren.

Auch Produktionsleiterin Viktoria Klunk ist froh, dass alles so gut geklappt hat und ergänzt ihren Chef: „Die Atmosphäre im Garten war auch wegen des Liegestuhl-Ambiente toll, entsprechend großartig das Feedback der Besucher. Unser Konzept, auch jungen Künstlern Bühnenerfahrung zu ermöglichen, ist voll aufgegangen. Unsere Bühne war für alle da, nicht nur für Profis.“

Zu „alle“ gehörte auch der vorletzte Programmpunkt mit dem Auftritt der Band „5000 Miles“. Vor zwei Jahren aus dem integrativen Projekt „Chor ohne Grenzen“ hervorgegangen musizieren in der Band Mitglieder aus dem Iran und Irak, aus Syrien und Afghanistan, aus der Ukraine und aus Deutschland. Marcel (Drums) reist zu jeder Probe und den Konzerten aus den Niederlanden an. Initiatorin ist die Langenfelderin Susanne Wagner (E-Piano, Akkordeon). Zusammen mit Mohamad Mostafa (Syrien) leitet sie auch das Ensemble. Er weist mit gleich drei weiteren Sängerinnen und Sängern auf die Chorgenese innerhalb der achtköpfigen Band hin. Solistisch oder auch im Chor singt er mit Niloofar und Hamid aus dem Iran sowie Anna aus der Ukraine. E- und Bassgitarre ergänzen das Ensemble. Der Untertitel „Der Orient rockt!“ war allerdings übertrieben, denn allenfalls alpenländischer Pop, wie er in Trachtenvereinen oder Boazn (kleine gemütliche Gaststätte) funktioniert, machte den Sound der meisten Songs aus.