AOK Rheinland/Hamburg in Neuss : Die Gesundheit im Rhein-Kreis im Blick

Sie stellten den Gesundheitsreport vor (v.l.): Volquart Stoy, Birgit Klüppelholz, Kathrin Hammes und Marion Schroeder. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Die AOK Rheinland/Hamburg hat ihren Gesundheitsreport 2020 vorgelegt. Im bundesweiten Vergleich steht der Rhein-Kreis Neuss gut da. Aber es gibt auch Schwachstellen – zum Beispiel mit Blick auf Impfungen bei Senioren.

Von Hansgeorg Marzinkowski

Die AOK Rheinland/Hamburg war die erste Krankenkasse, die vor mehr als einem Jahrzehnt eine umfangreiche und systematische Gesundheitsberichterstattung initiiert hat. Nun liegt der Gesundheitsreport 2020 vor. Marion Schröder, Regionaldirektorin für den Rhein-Kreis und Krefeld, Birgit Klüppelholz und Volquart Stoy von der AOK-Redaktion „Gesundheitspolitik“ sowie Kathrin Hammes, die sich bei der AOK mit Fragen der medizinischen Versorgung befasst, stellten die Ergebnisse vor.

Der Rhein-Kreis steht in der Gesundheitsvorsorge im bundesweiten Vergleich recht gut da. Dennoch gibt es Lücken, an denen verstärkt gearbeitet werden muss, vor allem im Bereich der Pflege. 32 Prozent der pflegebedürftigen Personen, die bei der AOK Rheinland/Hamburg versichert sind, leiden an Demenz. „Deutschland muss demenzfreundlicher werden“, sagt die Direktorin. Das hat auch die Bundesregierung erkennt, die am 1. Juli 2020 eine „Nationale Demenzstrategie“ verabschiedet hat. Mit der Service-Leitstelle Demenz hat die AOK eine Vorreiterrolle eingenommen. Besonders erfolgreich ist dabei die Musterwohnung „Demenz“ in Jülich, die zeigt, wie Patienten möglichst lange in ihrer eigenen Wohnung bleiben können. Ein Nachbau 1:1 wird ab dem 21. September (= Alzheimertag) für drei Wochen im Memory-Zentrum auf der Neusser Furth ausgestellt.

Info Ein Jahrzehnt Gesundheitsreport Bericht Die AOK Rheinland/Hamburg legt seit mehr als zehn Jahren einen Gesundheitsreport vor, der im regionalen und neuerdings kommunalen Bereich die Entwicklungen in der Gesundheits- und Versorgungssituation aufzeigt. Schwerpunkt Der Gesundheitsreport 2020, 140 Seiten stark, hat als Schwerpunktthema die Notfallversorgung im Blick.

Was vielfach unterschätzt wird: Ein Oberschenkelhalsbruch führt in den meisten Fällen zu einem dauerhaften Pflegebedarf. 94 Prozent dieser Fälle erhalten Leistungen der sozialen Pflegeversicherung. „Sie waren vorher in ihrer Mobilität nicht eingeschränkt. Das ist eine riesige Baustelle“, sagt Volquart Stoy. „Auch ältere Menschen sollten zur Muskelprophylaxe regelmäßig Sport treiben“, empfiehlt Marion Schröder zur Prävention und fordert, dass in Krankenhäusern die Liegezeit verkürzt wird und die Patienten schneller „mobilisiert“ werden.

Von wegen „Liegezeit“: Dekubitus (Druckgeschwüre durch langes Liegen) ist zu einem Qualitätsmerkmal in der stationären Pflege geworden. Hier schneidet der Rhein-Kreis schlecht ab, ein Dekubitus mindestens zweiten Grades tritt überdurchschnittlich häufig auf. Die Verbesserung der Pflegestandards sei unumgänglich. Recht gut schneidet der Rhein-Kreis bei der Notfallversorgung, etwa bei Herzinfarkt und Schlaganfall, ab. Hier stehen im Kreis gleich vier Krankenhäuser bereit. „Die Rettungsdienste wissen genau, wohin sie fahren müssen“, lobt Schröder. So landen 100 Prozent der Herzinfarktpatienten und 97 Prozent der Schlaganfallpatienten im richtigen Haus.