Gewitter in Teilen von NRW : Erneut Unwetter an Rhein und Ruhr - Starkregen setzt Keller unter Wasser

Detmold Erst kommt die Hitze, dann der Starkregen: Erneut sind am Donnerstagabend und in der Nacht Unwetter über Nordrhein-Westfalen gezogen. Betroffen war unter anderem der Rhein-Kreis Neuss.

In Detmold meldete die Feuerwehr in der Nacht etwa 50 Einsätze wegen überfluteter Straßen, vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume. Ein Baum sei auf die Oberleitung einer Bahnstrecke zwischen Detmold und Lage im Kreis Lippe gestürzt und habe die Oberleitung abgerissen, teilte die Feuerwehr mit. Die Sperrung der Strecke dauere am Freitagmorgen noch an, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.