Feuer in Neuss : Großeinsatz an der Industriestraße durch Brand in Silo

Neuss Am Samstag ist in einem Industriebetrieb im Neusser Hafengebiet ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr in Neuss hat Großalarm ausgelöst.

Wie die Feuerwehr mitteilte, geriet auf der Industriestraße ein Silo in einer Halle am Hafenbecken 1 in Brand, was gegen 13 Uhr einen Großalarm der Neusser Feuerwehr auslöste. Das Silo einer Ölmühle war in Brand geraten, das 400 Tonnen gepresste Produktionsabfälle enthielt.

Das brennende Schüttgut musste aus dem Silo und der Halle befördert werden, berichtet die Feuerwehr. Es wurde außerhalb der Halle abgelöscht. Es waren insgesamt 84 Kräfte im Einsatz. Der Brand beschränkte sich auf den Innenraum der Halle. Die Löscharbeiten werden laut Feuerwehr noch bis in den Abend laufen.

Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung, auch Verkehrsbehinderungen gibt es nicht, so die Feuerwehr.

