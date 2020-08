Seelsorgebereich Neuss-Mitte : Hans-Günter Korr wird Pfarrverweser

Neuss Der Geistliche übernimmt ab dem 20. September kommissarisch die Aufgaben von Monsignore Guido Assmann. Denn der wird am 20. September in Köln als Domprobst eingeführt.

Gleich für zwei Geistliche, der eine lebt in Neuss, der andere stammt aus Neuss, wird sich beruflich in naher Zukunft einiges ändern: Hans-Günther Korr, Pfarrer im Seelsorgebereich Neuss-Nord und stellvertretender Kreisdechant, hat sich auf Bitte des Erzbischofs Kardinal Rainer Maria Woelki dazu bereit erklärt, für eine Übergangszeit das Amt des Pfarrverwesers an den Pfarreien im Seelsorgebereich Neuss-Mitte und das Amt des kommissarischen Kreisdechanten ab dem 20. September zu übernehmen. Denn dann verlässt Monsignore Guido Assmann die Quirinusstadt und wird als Domprobst in Köln eingeführt. Darüberhinaus wurde der ehemalige Neusser Andreas Werner zum neuen Abt der Benediktiner in Gerleve gewählt.