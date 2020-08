Corona-Pandemie im Rhein-Kreis Neuss : 89 Jahre alter Mann aus Jüchen gestorben

Rhein-Kreis Neuss Im Rheinland Klinikum Grevenbroich ist ein 89 Jahre alter Mann aus Jüchen im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Der Mann hatte Vorerkrankungen, wie der Rhein-Kreis mitteilt.

Von den aktuell mit dem Virus infizierten Personen wohnen 34 in Neuss, 21 in Grevenbroich, 14 in Dormagen, 8 in Korschenbroich, 7 in Meerbusch, 6 in Kaarst, 4 in Jüchen und 3 in Rommerskirchen. Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss 1 039 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Der Wert der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen liegt bei 14,4. Sollte dieser 50 erreichen, müssten verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus getroffen werden.