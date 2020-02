Serie Leben im Alter : Hand in Hand für ein gutes Angebot

Hand in Hand für ein gutes Angebot

Wermelskirchen Im Juli 1974 wurde das heutige Haus der Begegnung als Altentagesstätte eröffnet. Die Einrichtung ist heute zwar für alle Altersgruppen offen, spricht aber vor allem die Best Ager an.

Für viele Senioren in Wermelskirchen gehört das Haus der Begegnung an der Schillerstraße 6 zum festen Bestandteil ihres Alltags. Die Einrichtung wurde vor bald 46 Jahren von der Stadt als Altentagesstätte gegründet. Damit habe die Stadt bereits 1974 die Zeichen eines demografischen Wandels erkannt, ein Begriff, den man damals noch kaum gekannt habe, wie der Vorsitzende des Fördervereins des Hauses der Begegnung, Gerhard Schlupek, zur 40-Jahr-Feier 2014 sagte. 1993 zog sich die Stadt als Trägerin der Einrichtung zurück, die Rheinische Gesellschaft übernahm. Dennoch besteht nach wie vor eine enge Kooperation mit der Stadt. Der Förderverein sorgt zudem dafür, dass die Einrichtung geführt werden kann. Erst im vorigen Jahr hat der Verein 16.000 Euro ins Haus der Begegnung investiert.

Auch wenn die Zielgruppe Menschen im höheren Alter sind, sieht man das im Haus der Begegnung nicht so eng. „Wir sind heute offen für Menschen jeden Alters, wir haben keine offizielle Altersgrenze“, sagt Sonja Raschkowski, die zusammen mit ihrer Kollegin Nadine Theißen das hauptamtliche Team bildet. Unterstützt werden die beiden zudem von einer großen Zahl ehrenamtlicher Helfer und Honorarkräfte. „Alleine könnten wir das nicht stemmen. Wir haben einen festen Stamm von Ehrenamtlichen, und auch viele Senioren helfen mit. Unser Angebot richtet sich an aktive Best Ager, wir wollten ein wenig vom Image wegkommen, Angebote nur für ganz alte Menschen zu haben“, sagte Sonja Raschkowski. Unterstützt werden die beiden hauptamtlichen Mitarbeiterinnen von einem Hausmeister, der auf geringfügiger Basis angestellt ist.