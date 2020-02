Amtsgericht Wermelskirchen : Alkoholfahrt war ein einmaliger Ausrutscher

Wermelskirchen Das schlechte Gewissen stand dem 21-Jährigen Wermelskirchener sichtbar ins Gesicht geschrieben, als er in Begleitung seiner Anwältin vor dem Amtsrichter erschien. Der junge Mann hatte sich wegen eines Unfalls unter Alkoholeinfluss zu verantworten.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Der Handwerker soll der Anklage zufolge im April 2019 gegen drei Uhr morgens an der Wustbacher Straße einen Unfall verursacht haben. Der dabei entstandene Schaden habe bei 6000 Euro gelegen, bei dem 21-Jährigen ein Blutalkoholwert von 1,86 Promille festgestellt.

„Ich kann mich an den Unfall nicht mehr erinnern, ich weiß nur noch, dass ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Ich war auf einem Geburtstag eingeladen, aber daran habe ich auch keine Erinnerungen mehr“, sagte der junge Mann kleinlaut. Der Amtsrichter redete dem 21-Jährigen ins Gewissen: „Sie können von Glück reden, dass Sie heute hier sitzen. Sie hätten auch zu einer kleinen Meldung in der Zeitung werden können, in der von Ihrem Tod bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss geschrieben würde.“ Oder er hätte einen Unbeteiligten verletzen oder gar töten können.

„Ich hatte einen Fall, bei dem es so gelaufen ist. Die Angehörigen saßen im Gerichtssaal und riefen irgendwann: ‚Sie Mörder!‘ in Richtung des Angeklagten“, sagte der Amtsrichter. Er schloss: „Sie haben riesiges Glück gehabt, dass Sie nicht so etwas auf Ihr Gewissen haben laden müssen.“ Der Angeklagte hörte sich die Worte des Amtsrichters sehr ruhig und bedrückt an. Offensichtlich schien er seinen Fehler zutiefst zu bereuen.

Bestärkt wurde dieser Eindruck durch die Jugendgerichtshilfe. Die Mitarbeiterin zeichnete ein Bild eines sozial und finanziell bereits seit einigen Jahren unabhängigen Menschen, der auch in Form einer Entschuldigung beim Geschädigten Verantwortung für seine Tat übernommen habe. „Das zeigt, dass er sein Handeln reflektiert hat. Dazu kommt, dass er seit dem Vorfall vor etwa zehn Monaten keinen Alkohol mehr getrunken hat.“