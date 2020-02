In Dabringhausen : Dorfjugend will bald Unterstand bauen

Dorfjugend will bald Unterstand bauen

In Dabringhausen

Mit so einer Plane schützten sich die jungen Leute anfangs dem bergischen Regen. Foto: Teifel. Foto: Udo Teifel

Dabringhausen Bislang spielte das Wetter nicht mit. Im Frühjahr soll der Treffpunkt fertig sein.

Am Sendemast in Dabringhausen liegt seit der Vorweihnachtszeit eine Menge Holz. Kein Brennholz! Der städtische Bauhof hat das Material dort abgeladen, damit die Dorfjugend einen festen Unterstand bauen kann. Denn die Plane, die sie dort als Zelt aufgespannt hatten, war nur als Provisorium gedacht. Zeitnah, so berichtete ein aktiver Heranwachsener aus dem Dorf jetzt im Gespräch mit dieser Redaktion, wolle man nun das Projekt Treffpunkt angehen. „Bisher war das Wetter eigentlich zu schlecht.“