Kreisverwaltung legt Pflegebericht 2019 vor : Wermelskirchen hat höchsten Pflegebedarf

Eine Seniorin läuft mit Unterstützung und Begleitung einer Pflegekraft durch ein Heim. Die Stadt muss sich rechtzeitig auf eine erhöhte Nachfrage nach Pflegeplätzen einstellen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Wermelskirchen Kreis mahnt einen Ausbau der Infrastruktur an. Beispielsweise in Dhünn oder in Richtung Hilgen müssten Angebote entstehen. Eine deutlich steigende Pflegebedürftigkeit ist sicher. 100 zusätzliche Plätze werden benötigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Auch wenn Wermelskirchen angesichts einer „starken Trägerlandschaft gut aufgestellt“ sei, mahnte Samuel Lüdemann: „Es darf nicht erst 2022 angefangen werden, daran zu arbeiten, denn dann ist es 2023 zu spät.“ Der Mitarbeiter des Amtes für Soziales bei der Verwaltung des Rheinischen-Bergischen Kreises legte dem Wermelskirchener Ausschuss für Soziales und Inklusion den aktuellen Pflegebericht 2019 vor, der Entwicklungen, Bedarf und Maßnahmen für die Zeit bis 2022 und darüber hinaus aufzeigt. Erstmals gehe der Bericht sehr kleinräumig vor um zu ermitteln, wo Handlungsdruck bestehe. „Der Pflegebericht ist eine Ergänzung zum Handlungskonzept, beide gehen Hand in Hand“, betonte Lüdemann: „Der Pflegebericht ist eine Diskussionsgrundlage, ein lebendiges Instrument.“ Demnach hat Wermelskirchen nach wie vor kreisweit den höchsten Pflegebedarf und dieser wäre wie überall weiterhin stark ansteigend.

Grundlage für den Pflegebericht ist das nordrhein-westfälische Altenpflegegesetz, wonach der Status geprüft und der Bedarf geklärt werden muss. Wichtiger Berechnungsschlüssel ist die sogenannte Pflegequote, die die Anzahl der Pflegebedürftigen gestaffelt nach Altersklassen und Geschlecht in Relation zur ebenso gegliederten Bevölkerung setzt. „Räumlich sticht bei der Betrachtung des gesamten Kreises die Wermelskirchener Innenstadt heraus. Sowohl beim jetzigen Status als auch bei der erwarteten Entwicklung“, kommentierte Samuel Lüdemann die überdurchschnittlichen Werte für Wermelskirchens „City“. Aber: Würden laut Pflegebericht für 2022 in Wermelskirchen 408 Plätze in der außerhäuslichen 24-Stunden-Betreuung ermittelt, bestünde eine „knappe Bedarfsdeckung“. „Sehr knapp, aber das sieht besser aus als in anderen Kommunen des Kreises.“

Info Ein 112 Seiten starkes Werk Was Der rheinisch-bergische Pflegebericht 2019 schreibt bis 2022 den bisherigen fort. Er ist ein umfangreiches Werk auf 112 DIN-A4-Seiten vom Amt für Soziales der Kreisverwaltung. „Damit wird allen Akteuren im Kreis – wie beispielsweise Kommunen, Wohlfahrtverbänden, Trägern von ambulanten, stationären und teilstationären Leistungen – ein qualitativ hochwertiges Instrument an die Hand gegeben, um die Angebote und Versorgungsstrukturen in unserer Region zielgerichtet weiterzuentwickeln“, schreibt Landrat Stephan Santelmann in seinem Vorwort.