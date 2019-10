Haus der Begegnung : Verein „pumpt“ 16.000 Euro in das Haus der Begegnung

Wermelskirchen Die Förderer unterstützen Neuanschaffungen, Renovierungen und Projekte. Die Wunschliste ist aber noch nicht abgearbeitet.

30 Projekte, Maßnahmen und Veranstaltungen unterstützte der Förderverein des Hauses der Begegnung (HdB) in den vergangenen knapp eineinhalb Jahren. Damit subventionierte der Förderverein den Treffpunkt für Seniorinnen und Senioren an der Schillerstraße in den vergangenen zwölf Monaten mit insgesamt 16.000 Euro. Von der Anschaffung von Sportutensilien, einer neuen Garderobe, eines neuen Kühlschranks und Herds über die Subventionierung von Konzerten sowie der Reise für die ehrenamtlich Tätigen bis hin zum Kauf eines Defibrilators spannte sich der Bogen der Unterstützung, wie der Fördervereinsvorsitzende Gerhard Schlupek (Foto: Stephan Singer) auf der inzwischen neunten Mitgliederversammlung des Vereins im Speisesaal des Hauses Vogelsang berichtete.

Viele Mitglieder würde mehr als an den Mindestbeitrag zahlen, stellte Schatzmeister Ulrich Müller fest. 2018 habe es einen Übertrag von 21.000 Euro aus dem Vorjahr gegeben, dazu kämen Einnahmen aus Beiträgen von 5000 Euro und weitere Spenden. An Ausgaben hätten dem 8000 Euro für Maßnahmen des HdB und 400 Euro Verwaltungskosten des Vereins (zum Beispiel Porto) gestanden. „Als gemeinnütziger Verein müssen wir das Geld zeitnah ausgeben. Wir geben im Jahr zwischen 6000 bis 8000 Euro aus, was etwa dem entspricht, was wir jährlich einnehmen“, erläuterte Ulrich Müller.