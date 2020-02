Karnevals-Vorbereitungen : In jedem Nadelstich steckt Herzblut

An Karneval immer im Doppelpack unterwegs: Andrea Engel-Schäfer (58) und Manfred Schäfer (64). Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Andrea Engel-Schäfer schneidert jedes Jahr mehrere Kostüme für die Session – im Doppelpack. Denn sie und ihr Mann feiern immer zusammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Als Manfred Schäfer die Türe öffnet, grinst er verschmitzt. „Alaaf“, sagt er lachend und bittet freundlich zu Tisch. Kaffee und Punschballen stehen auf dem Tisch, aus einem Lautsprecher klingen kölsche Melodien und im Flur hängen ausgewählte Kostüme aus den vergangenen Jahren. „Hereinspaziert“, sagt dann Ehefrau Andrea Engel-Schäfer und deutet auf den kleinen, bunten Raum gegenüber der Küche. Hier steht ein Fässchen Kölsch für den Feierabend, der riesige Schminkkoffer ist bereits geöffnet und Andrea Engel-Schäfer deutet mit einem fröhlichen Lachen auf die beiden vollen Kleiderständer. „Die Hälfte des Jahres sammeln, basteln und nähen wir für Karneval“, erzählt sie.

Und dann zieht sie ein Lappenclown-Kostüm hervor. „Das war ganz schön viel Arbeit“, erzählt sie, „dafür saß ich viele Stunden an der Nähmaschine.“ Im Jahr danach gingen Andrea Engel-Schäfer und Manfred Schäfer als Obstkiste. Die beiden lachen wieder dieses herzliche Lachen und ziehen ein Kostüm mit unzähligen angenähten Früchten und Gemüsesorten hervor. Es folgt ein bunter Reigen an Verkleidungen: Einmal gingen sie als Medikamentenpackung, dann als Plastikmüll, einmal als Harlekin, oft als Clown in ganz verschiedenen Varianten, als Mexikaner oder Schiffsbesatzung, als Vogel oder Gummibärchentüte.

Kam am Straßenrand gut an: Der recycelte Plastikmüll aus To-Go-Bechern, Einwegbesteck und Joghurtdosen. Foto: Schäfer

Info Kostüme kommen unter den Hammer Verkauf Weil der Kleiderschrank aus allen Nähten platzt, haben sich Andrea und Manfred Schäfer in diesem Jahr dafür entschieden, einen Teil ihrer Kostüme abzugeben. Für kleines Geld verkaufen sie die selbstgenähten Werke. Kontakt Interessenten finden die Kostüme – in verschiedenen Größen und immer im Doppelpack – bei ebay-Kleinanzeigen.

Jedes der Kostüme an den langen Kleiderstangen gibt es in doppelter Ausführung – für sie und für ihn. „Uns würde nie in den Sinn kommen, ohne einander zu feiern“, sagen die beiden. Und deswegen stimmen sie auch ihre Kostüme aufeinander ab. Manchmal sind sie identisch, manchmal variieren sie: Dann näht Andrea Engel-Schäfer eine weibliche und männliche Version des Kostüms. „Und zu jedem Kostüm gehören ein Hut, ein geschminktes Gesicht und oft auch Handschuhe“, erzählt sie. Was es in diesem Jahr wird, verraten die beiden noch nicht.

Manfred Schäfer als wandelnde Gummibärtüte. Foto: Schäfer

Der heute 59-Jährigen liegt die kölsche Feierlust in der Session im Blut: „Ich komme aus dem Rheinland“, erzählt sie, „wir haben immer gefeiert.“ Schon als Kind stand sie im Veedel am Straßenrand und rief nach Kamelle. Als sie ihren späteren Mann kennenlernte, bedurfte es keiner großen Überzeugung. „Feiern konnte ich schon immer“, sagt er lachend. Und fortan feierten die beiden zusammen. Während der jecken Tage mieteten sie sich in ein Hotel an der Severinstraße in der Kölner Südstadt ein, verzierten ihren kleinen Hotelbalkon, öffneten ein Fässchen, bastelten Teleskopnetze, um Kamelle und Strüßcher fangen zu können, zogen am nächsten Tag mit ihrem Bollerwagen samt leckerer Verpflegung los und verbrachten die schönsten Tage des Jahres direkt an der Strecke des großen Karnevalszugs. Und währenddessen träumen sie davon, irgendwann mal im Zoch mitgehen zu können. „So ein Zimmer kann man sich inzwischen gar nicht mehr leisten“, sagt Manfred Schäfer. Aber gefeiert wird trotzdem – in Dabringhausen und in Köln.

Hunderte Federn und viele Boas hat Andrea Engel-Schäfer für das Vogelkostüm verwendet. Foto: Schäfer