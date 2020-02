Diskussion im Umweltausschuss : Von drei „Klima“-Anträgen kommt keiner durch

Wermelskirchen Im Ausschuss für Umwelt und Bau diskutierten die Mitglieder über eine Stunde, ein greifbares Ergebnis bleibt vorerst aus.

Zurückgezogen Jochen Bilstein (SPD) verwies darauf, dass die Erarbeitung eines eigenen städtischen Konzepts viel zu lange dauere und vielmehr dem SPD-Antrag entsprechend konkrete Maßnahmen aus dem Kreiskonzept umgesetzt werden sollten. Diesem Antrag der Sozialdemokraten hatten CDU, FDP, WNKUWG und BÜFO in Abstimmung einen Ergänzungsantrag zugefügt. „Der Antrag beschreibt das, was wir in den nächsten Jahren für leistbar halten – nicht in kürzester Zeit, aber wir müssen irgendwo einen Ansatz finden.“ Diesem Papier stellte sich die Stadtverwaltung entgegen und verwies auf darin enthaltene Formulierungen. „Wie sollen wir eine Gesamt-Öko- und Sozial-Bilanz erstellen?“, fragte Bürgermeister Rainer Bleek vor dem Hintergrund personeller Auslastung. Darauf verwies auch der Technische Beigeordnete Thomas Marner und ergänzte ein Beispiel: „Die im Antrag geforderte Photovoltaik-Anlage für den Sekundarschul-Neubau würde die Dachlast erhöhen und damit den bisher geplanten Kostenrahmen sprengen.“ Der Ausschuss verständigte sich darauf, dass die SPD den Antrag zurückzog und alle Fraktionsvorsitzenden gemeinsam ein neuen formulieren.