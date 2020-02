Nach der Ministerpräsidentenwahl : Thüringen-Wahl löst Aufruhr in Politik aus

Wermelskirchen Wermelskirchener CDU und FDP begrüßen Kemmerichs Rücktritt. Für die AfD bleibt die Wahl ein Erfolg.

Er ist der erste Kandidat, der mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde – und wahrscheinlich der einzige, der sein Amt bereits nach einem Tag niederlegt. Nachdem der FDP-Politiker Thomas Kemmerich am Mittwoch überraschend zum neuen Ministerpräsident von Thüringen gewählt wurde – mutmaßlich auch mit Stimmen von CDU und AfD – kündigte er nach heftiger Kritik am Donnerstagnachmittag seinen Rücktritt an. Die Ereignisse in Thüringen sorgten auch in der Wermelskirchener Politik für Fassungslosigkeit.