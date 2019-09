Langenfeld : Kunstverein trauert um Erika Kleer

Die Langenfelderin hat sich seit der Gründungsphase für den Verein engagiert.

(ilpl) Als Ehefrau des Gründungsvorsitzenden Walter Kleer hat Erika Kleer den Verein seit der ersten Stunde unterstützt. Sie nahm Anteil an den Veranstaltungen und an der Fortentwicklung des Kunstvereins und war immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wurde. Auch privat habe ihr Haus für Künstler und Kunstfreunde stets offen gestanden. Insbesondere habe sie aktiv die internationalen Künstlerbegegnungen unterstützt.

Auf Künstler und neue Mitglieder ging Erika Kleer stets mit Offenheit und Interesse zu und trug so zu einer positiven Atmosphäre der Begegnung bei. Mit Erika Kleer verliert der Kunstverein Langenfeld ein Mitglied der Gründergeneration und einen Menschen, dem die Förderung und das Wirken der Kunst in der Gesellschaft am Herzen lag. Der Kunstverein Langenfeld trauert um die Kunstfreundin, die jetzt mit 94 Jahren gestorben ist.