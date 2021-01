Impfzentrum in Bergisch Gadbach : Corona – SPD und WNKUWG zum Shuttle-Vorschlag

Das Impfzentreumdes Rheinisch-Bergischen Kreises in der Rhein-Berg Galerie ist betriebsbereit. Foto: Rheinisch-Bergischer Kreis

Wermelskirchen SPD und WNKUWG reagieren jetzt auf die Forderung des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden, einen Shuttledienst für Senioren in die Kreisstadt anzubieten. Henning Rehse meint, ein Shuttledienst wäre nur eine Notlösung; Jochen Bilstein unterstützt den Vorschlag der CDU.

Der Kommunalpolitiker Henning Rehse empfiehlt jetzt in einer Stellungnahme dem CDU-Vorsitzenden Stefan Leßenich, die gesamte Energie in die Einrichtung des Impfzentrums in Wermelskirchen und bis dahin in die Versorgung der Senioren durch mobile Impfteams zu investierten und nicht in Shuttle-Fahrdienste nach Bergisch Gladbach. Diesen Vorschlag hatte der CDU-Vorsitzende unter anderem gemacht.

„Aus meiner Kenntnis als Kreistagsabgeordneter kann ich Dir aber sagen, dass unser Landrat und unsere Bürgermeisterin ohnehin alle Anstrengungen unternehmen, dass ein zweites Impfzentrum für den Kreis nach Wermelskirchen kommt“, so der WNKUWG-Politiker an Leßenich. Es hake hier einzig und allein am Land, das bekanntermaßen von einer CDU geführten Landesregierung regiert werde. „Insofern wäre aus meiner Sicht die Landesregierung insbesondere für Dich als CDU-Vorsitzenden die erste Adresse für die Forderung nach einem Impfzentrum in Wermelskirchen.

Das Nachdenken über Shuttledienste und sonstige Hilfskonstruktionen könnten immer nur eine Notlösung sein, konterkarieren sie seines Erachtens das Ansinnen, ein Impfzentrums nach Wermelskirchen zu holen. „Zudem stellt sich die Frage von Shuttlediensten für die nächsten Wochen meines Erachtens real auch nicht, da ohnehin beabsichtigt ist, die Senioren mittels mobiler Impfteams in ihren Einrichtungen zu impfen.“