Coronavirus in Remscheid : Mobile Impfteams weiter im Einsatz

Die mobilen Impfteams haben derzeit alle Hände voll zu tun. Foto: Guido Eul-Jordan

Remscheid Das Impfen geht weiter: Auch am Donnerstag, dem dritten Impftag in Remscheid, waren zum Jahresende Teams in den Alten- und Pflegeeinrichtungen der Stadt unterwegs.

„Der Tag konnte erfolgreich beendet werden“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Erfolgreich bedeutet: 255 impfwillige Bewohner und 180 Mitarbeitende bekamen den Biontech-Wirkstoff gegen das Coronavirus geimpft. Diesmal wurden folgende Einrichtungen besucht: Lebenshilfe, AWO Willi-Hartkopf-Seniorenzentrum, Pflegezentrum „Am Schwelmer Tor“, Senioren- und Pflegeheim „Haus am Park“, Diakonie Bliedinghausen, Pflege „365 Grad“, Tagespflege „Hand in Hand“ und die Hartmann Wohngruppe Tillmanns’sche Häuser.

Insgesamt wurden 435 Dosen Impfstoff direkt in die Einrichtungen geliefert – 430 wie ursprünglich angekündigt und fünf als fehlende zweite Nachlieferung vom ersten Impftag. In den Einrichtungen wurde dann in eigens eingerichteten Impfstraßen durch die mobilen Teams geimpft. Ausgestattet wurden alle Impflinge außerdem mit einem verbindlichen zweiten Impftermin am 21. Januar für die zweite Dosis.

Die mobilen Impfteams, die am Donnerstag aus 16 Impfärzten unter der Leitung von Andrea Saniter (medizinische Leitung Remscheider Impfzentrum), Dr. Bettina Stiel-Reifenrath (Vorsitzende der hiesigen Kassenärztlichen Vereinigung) und Dr. Jörn Kohnke bestanden, wurden unterstützt durch vier Führungsdienste und zwei Mitarbeitende der Feuerwehr Remscheid sowie durch vier Mitarbeitende des Gesundheitsamtes.

(red)