Im Blickpunkt Berufliche Herausforderungen : Geschafft!

Arne Feldmann Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen In diesem Jahr gab es wohl kaum einen Bereich des Lebens, der von der Corona-Krise nicht beeinflusst wurde. Diese Wermelskirchener standen im Job an vorderster Front – und vor ungeahnten Herausforderungen. Wie sie durchgehalten haben und was ihnen immer wieder Mut gemacht hat.

Arne Feldmann, Leiter des Ordnungsamtes

„Für uns war dieses Jahr extrem anstrengend. Vor allem die schnelle Abfolge der wechselnden Corona-Schutzverordnung war schwierig, zwischenzeitlich sind wir mit den Anfragen aus der Bevölkerung und den ständigen Änderungen gar nicht mehr hinterhergekommen. Auch bei der Vermittlung der Regelungen haben wir uns nicht immer Freunde gemacht. Aber es gab auch Unterstützung von den Wermelskirchenern, viele Menschen haben sich bei uns bedankt für unsere Hilfe. Wir waren und sind schließlich immer der erste Ansprechpartner und haben uns immer größte Mühe gegeben, allen Fragen und Bedürfnissen gerecht zu werden. Zum Ende dieses Jahres bin ich ganz besonders stolz auf mein Team. Auf das, was die Kolleginnen und Kollegen geleistet haben und dass wir das zusammen so gut hingekriegt haben. Auch wenn wir alle viele Überstunden angesammelt haben und physisch und psychisch am Rande der Belastbarkeit sind. Der Akku jedenfalls ist bei allen leer und ich bin froh, dass wir erst einmal Betriebsferien haben und sich die meisten Kolleginnen und Kollegen erholen können.“

Yvonne Seidel, Altenpflegerin im Haus Vogelsang

Yvonne Seidel, Wohnbereichsleiterin Haus Vogelsang Foto: privat

„Ich fand das Jahr gar nicht so schwierig und düster, wie Außenstehende oft meinen würden. Natürlich hat die Arbeit etwas mehr abverlangt, doch im Team haben wir uns gegenseitig Mut gemacht und unterstützt. Dass die Senioren sich hier heimisch und sicher fühlen – vor allem auch glücklich sind – gibt mir und meinen Kolleginnen immer wieder Auftrieb und viel Kraft. Und wir waren schließlich nicht jeden Tag angespannt oder ängstlich, auch wenn wir sehr dankbar dafür sind, dass es uns bisher nicht getroffen hat. Wir haben auch viel gelacht mit den Bewohnern und Freude gehabt. Und schöne Dinge machen wir auch immer noch, wie zusammen Kekse backen zum Beispiel. Besonderes Highlight für mich in diesem Jahr war der Tanz in den Mai, da haben wir einen DJ engagiert, der im Garten gespielt hat. Die Bewohner hörten begeistert auf den Balkonen zu.“

Christina Behr, Leiterin der Kita Jörgensgasse

Christina Behr, Leiterin der Städtischen Kita Jörgensgasse. Foto: Christina Behr

„Für mich lagen die Herausforderungen in diesem Jahr rückblickend vor allem in der Anfangszeit der Corona-Pandemie. Da war die Unsicherheit besonders groß, man wusste noch so wenig über das Virus. Und auch jetzt steigen die Zahlen weiter und weiter. Das ist erschreckend. Und schützen können wir uns nur bedingt, wenn ein Kind getröstet werden muss, dann nehmen wir es natürlich auf den Schoß. Die größte Herausforderung für mich war der Corona-Fall in der Kita vor ein paar Wochen, als wir von einem auf den anderen Tag schließen mussten. Insgesamt ist auch die alltägliche Organisation mit der Umsetzung der Hygienemaßnahmen unheimlich aufwändig. Aber die schönen Seiten sind natürlich auch da: Die Kinder sind hier zufrieden und glücklich, viele wollen nachmittags gar nicht nach Hause gehen. Das gibt einem unheimlich viel zurück. Wir haben auch viel gelacht und Spaß gehabt, im Alltag ist die Pandemie auch oft in den Hintergrund gerückt. Aber man muss es schon so sagen, die Energie ist fast aufgebraucht.“

Guido Gerlach ist Hygienekontrolleur beim Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises Foto: Joachim Rieger

Brigitte Krips, Vorsitzende der Tafel

Brigitte Krips von der Wermelskirchener Tafel Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Katrin Wagner ist Leiterin der Schwanenschule in Wermelskirchen Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Nina Schreiber (29) hat sich als Freiwillige für die Nachbarschaftshilfe „Gemeinsam sind wir stark“ engagiert Foto: priat/privat

„Die Arbeit der Tafel hat sich in der Pandemie grundlegend verändert. Zunächst musste vieles neu organisiert werden, zum Beispiel können wir das Essen können nur noch durch ein Fenster ausgeben. Die Kunden müssen jetzt immer draußen stehen, im Sommer war das in Ordnung aber in der kalten Jahreszeit ist das nicht schön. Das tut einem natürlich leid. Die Stimmung unter ihnen ist auch etwas gereizter. Aber trotzdem sind sie wie immer sehr dankbar über unsere Arbeit. Für jeden von uns Mitarbeitern ist die Belastung in der Krise natürlich etwas höher, wir mussten die Personenanzahl im Gebäude reduzieren und haben auch einzelnen Kollegen wegen erhöhtem Risiko dazu geraten, lieber zu Hause zu bleiben. Ich selbst habe nicht so viel Angst, dass ich durch den vielen Kontakt zu fremden Menschen ein höheres Ansteckungsrisiko habe. Ich hoffe sehr, dass es bald wieder anders wird. Aber ich bin Optimistin. Jede Krise kann auch neue Chancen bieten.“

Simon Felbick, (30) ist Oberbrandmeister bei der Feuerwehr Wermelskirchen Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Katrin Wagner, Leiterin der Schwanenschule

„Die größte Herausforderung war eindeutig, von jetzt auf gleich Dinge immer wieder neu denken zu müssen. Und die ständige Flexibilität, jeden Tag zu jeder Zeit, auch nach der Arbeit und in den Ferien. Man trägt eine riesige Verantwortung, dafür dass alle Kinder bedacht werden, dass sie gut beschult werden, den Anschluss nicht verlieren und sozial gut aufgehoben sind. Dazu mussten wir immer wieder Eltern informieren und Fragen beantworten. Wir haben unglaublich viele Konferenzen abgehalten, auch spät abends am Wochenende. Dafür möchte ich auch dem Kollegium und Elternvorsitzenden danken, die dazu immer bereit waren. Dankbarkeit haben wir auch erfahren. Gefreut habe ich mich ganz besonders über die liebe Weihnachtskarte einer Mutter, das ist nicht alltäglich und hat mir unheimlich gut getan. Denn man ist schon am Limit, die Corona-Krise ist eine enorme Belastung. Wirklich Feierabend habe ich in diesem Jahr nicht gemacht. Dazu kam dann die Schwierigkeit, Privat- und Berufsleben zu vereinen. Ich habe zwei Kinder, die ebenso von vorsorglicher Quarantäne und Homeschooling betroffen waren. Das ist nicht immer einfach, aber es ist auch sehr schön, die Kinder mehr um mich zu haben.“

Simon Felbick, Rettungsdienstleiter

„Für mich war die größte Belastung, immer leistungsfähig bleiben zu müssen und dafür Sorge zu tragen, dass keine Infektionen in die Wache getragen werden. Es sind viele Dinge, die dieses Jahr besonders anstrengend gemacht haben. Dabei bin ich nicht einmal einer der Mitarbeiter die in dieser ganzen Zeit schon an vorderster Front stehen und sich vor Ort dem Risiko einer Ansteckung aussetzen. Zu Beginn war die Beschaffung von Schutzkleidung eine große Herausforderung, die wir mittlerweile gut gemeistert haben. Im Vergleich zum Sommer ist die Anspannung auch wieder deutlich größer, wir mussten die Maßnahmen auf der Wache auch noch einmal verschärfen. Die ständige Isolierung drückt natürlich auf die Stimmung. Nicht einfach ist auch die Gestaltung des Dienstplans – neben Quarantäne-Fällen gibt es auch viele Mitarbeiter mit Kindern, die betreut werden müssen. Ich habe sehr viele Überstunden gemacht in diesem Jahr, genau wie meine Kollegen. Ich bin stolz auf das Team. Wir blicken jetzt alle hoffnungsvoll auf diesen Impfstoff.“

Nina Schreiber (29), Freiwillige beider Nachbarschaftshilfe „Gemeinsam sind wir stark“

„In diesem Jahr kamen viele Dinge zusammen: Während der ersten Welle saß ich plötzlich im Homeoffice und befand mich in Kurzarbeit. Das war eine persönliche Herausforderung. Auf einmal hatte ich Zeit und da las ich den Aufruf zur Nachbarschaftshilfe. Es war klar geworden: Es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die jetzt Unterstützung brauchen, weil sie selbst zu einer Risikogruppe gehören oder Angst haben. Also habe ich mich freiwillig gemeldet für die Aktion ‚Gemeinsam sind wir stark‘. Ich bin dann mit den Einkaufslisten der Menschen losgezogen. Und dabei stellte sich eine neue Herausforderung: einzelne Regale waren plötzlich leer. Nudeln und Toilettenpapier habe ich zwischendurch gar nicht bekommen. Diese künstlich produzierte Knappheit hat bei mir ein großes Unverständnis ausgelöst. Ich habe mich dann für die Menschen auf die Suche gemacht. Und bin auch immer mal wieder fündig geworden. Die Nachbarschaftshilfe hat mich trotzdem richtig erfüllt: Ich habe so viel Dankbarkeit erlebt und bin Menschen begegnet, die sich wirklich über meinen Einsatz gefreut haben.“

Guido Gerlach, Hygienekontrolleur beim Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises