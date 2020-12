Corona im Kreis Wesel : Erste Impfungen in Moers

Erste Impfungen in Moers

Kreis Wesel Im Seniorenstift Bethanien in Moers wurden am Sonntag gut 180 Bewohner als erste im Kreis Wesel gegen das Coronavirus geimpft. Das Impfgeschehen sei „geordnet und unaufgeregt“ abgelaufen, teilte der Kreis mit.

Am Sonntagmorgen sind die ersten Bürger des Kreises Wesel gegen das Coronavirus geimpft worden. Nach Informationen unserer Redaktion sind 180 Bewohner des Seniorenstifts Bethanien in Moers als erste von einem mobilen Impfteam aufgesucht worden. Die Kassenärztliche Vereinigung bestätigte das. Ab acht Uhr morgens sei ihnen der Impfstoff von Biontech/Pfizer verabreicht worden, wie eine Sprecherin des Kreises mitteilte.

Bis Mittags um 12 Uhr sei bereits die Hälfte der Bewohner geimpft worden, im Laufe des Tages waren es dann 180, wie der Kreis sagte. Aus dem gelieferten Impfmaterial, das ursprünglich für 180 Personen vorgesehen war, habe man mehr als 180 Impfdosen herstellen können, so der Kreis. Wie die übrigen Dosen verteilt würden, werde derzeit geplant und organisiert. Für Dienstag rechnet der Kreis mit weiteren 1839 Impfdosen. Eine weitere Lieferung mit der gleichen Anzahl an Dosen ist für den 31. Dezember vorgesehen.

Tote Es hat in dem Zeitraum vier Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 im Kreis Wesel gegeben.

Infektionen 277 neue Infektionen mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt seit dem 23. Dezember am Sonntag gemeldet.

Die Impfungen sind nach Angaben des Kreises Wesel, der die Impfungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung organisiert, „ruhig, geordnet und auch für die Bewohner unaufgeregt“ abgelaufen. Dass bei einer der Impfungen Nebenwirkungen aufgetreten sind, sei dem Kreis nicht bekannt. Die Impfungen führten insgesamt vier Ärzte durch, zwei davon sind beim Moerser Bethanien-Krankenhaus auch für das Seniorenheim zuständig. Im Falle von auftretenden Nebenwirkungen sollen die Bewohner so am besten geschützt sein. In drei Wochen erhalten die Bewohner die zweite Dosis des Corona-Impfstoffs, erst danach gilt der Schutz gegen das Virus als vollständig.