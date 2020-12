Silvester-Tradition in Wermelskirchen : Zwei Politiker wagen den Blick ins Jahr 2021

Henning Rehse arbeitet mit einer klassischen Kerze und einer großen Schüssel. Als Chemiker experimentiert er hoch konzentriert. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Sie sind sicher nicht immer einer Meinung: Stefan Janosi (Grüne) Henning Rehse (WNKUWG). Und deshalb ist es das ideale Duo fürs Silvester-Zinngießen mit der Redaktion. Entstanden ist ein nicht ganz ernstgemeinten Ausblick.

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Was können Bürger von der Kommunalpolitik in 2021 erwarten? Die Zukunft kann und will niemand mit Ernsthaftigkeit vorhersagen, aber ein Ausblick verbunden mit Einschätzungen lässt sich wagen. Nicht ohne ein Augenzwinkern hat sich unsere Redaktion mit zwei Kommunalpolitikern zum sogenannten Silvester-Zinngießen getroffen – zwei Stadtverordnete, die nicht im Verdacht stehen, dem selben politischen Lager anzugehören und häufig einer Meinung zu sein. Zu fünf Schlagworten machten sich Stefan Janosi, Fraktionssprecher der Grünen, und Henning Rehse, Fraktionsvorsitzender von WNKUWG, ans Werk, um anhand der im Wasser erstarrten Gebilde einen Blick auf die kommenden Monate zu werfen.

▶Städtischer Haushalt

Stefan Janosi gießt eine Figur, die er als „Geldsack“ interpretiert: „Ich bin skeptisch, ob es gelingt, das Haushaltssicherungskonzept zu verlassen. Es stehen sehr viele Aufgaben an, zum Beispiel im Zuge des Brandschutzbedarfsplans. Und es können noch überraschende Kosten kommen. Derzeit ist alles sehr spekulativ.“ Henning Rehse interpretiert einen Guss als „Keule“: „Es sieht danach aus, dass Wermelskirchen die Haushaltssicherung verlassen kann. Aber wir brauchen - wie Asterix bei den Römern - die Keule, um nach Düsseldorf und Berlin zu fahren, damit wir als Kommune von Land und Bund das Geld kriegen, um die uns übertragenen Aufgaben zu finanzieren.“

▶ Jugendfreizeitpark

Stefan Janosi zeigt das Zinn-Gebilde, das er beim Treffen mit der Redaktion als „Geldsack“ interpretierte. Foto: Stephan Singer

Einen „Kinderwagen“ entdeckt Stefan Janosi: „Der Jugendfreizeitpark ist eine Attraktion für Familien und Jugendliche sowie Kinder. Er steigert die Attraktivität von Wermelskirchen.“ Für Henning Rehse interpretiert seinen Zinn-Guss als „Schildkröte“: „Schildkröten sind treu, gutmütig und langlebig. Schildkröten muss man hegen und pflegen, damit sie gesund bleiben und schön alt werden. So sollte es auch mit dem Jugendfreizeitpark sein.“

▶Aufgaben für die Politik

Die „Pflanze der Hoffnung“ und der „Kinderwagen“ von Stefan Janosi. Foto: Stephan Singer

Stefan Janosi sieht eine „Pflanze der Hoffnung, die sich aus der Erde streckt“: „Wir müssen mehr auf ökologische Aspekte achten. Das Potenzial der Photovoltaik ist kaum ausgenutzt. Die Versiegelung von Flächen muss eingedämmt werden. Das Stellen der Weichen für Mobilitätskonzepte ist ganz wichtig – ob für Fahrrad, Elektrofahrzeuge, den öffentlichen Nahverkehr oder Alternativen dazu. Außerdem muss bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.“ Henning Rehse erkennt ein „Bajonett“: „Wir alle müssen das Coronavirus aufspießen. Wir müssen uns für ein Impfzentrum in Wermelskirchen einsetzen. Sobald ausreichend Impfstoff verfügbar ist, müssen wir Kommunalpolitiker uns alle impfen lassen und so ein gutes Beispiel sein.“

▶ Wie sieht es mit einer Koalition aus?

Einen „Glücksfrosch“ liest Stefan Janosi in seinem Zinn-Stück: „Eine ideologische Debatte steht in der Stadt gar nicht an, und davon profitiert ganz Wermelskirchen. Zwischen CDU, SPD, FDP, Bürgerforum und den Grünen gibt es Schnittmengen. Gelingt es uns, diese herauszuarbeiten und sich darauf zu fokussieren, hält eine solche Kooperation auch eine ganze Wahlperiode.“ Henning Rehse interpretiert einen „Hase“ und stellt fest: „Eine mögliche Zählgemeinschaft aus CDU, SPD, FDP, Bürgerforum und Grünen wäre wohl der Hase, der meint, dass er unheimlich schnell und clever ist. Irgendwann merkt er, dass der Igel schneller im Ziel war.“

▶Das persönliche Anliegen

Die „Schildkröte“ aus einem Zinn-Guss von Henning Rehse. Foto: Stephan Singer