Überholmanöver misslingt in Wermelskirchen : Unfall in Finkenholl: Motorradfahrer stirbt in Klinik

Schwerste Verletzungen erlitt ein 53 Jahre alter Dülmener bei dem Unfall. Foto: Polizei

Wermelskirchen Ein ortsunkundiger Dülmener hat den schweren Verkehrsunfall am Mittwoch in Wermelskirchen nicht überlebt: Er starb in einer Unfallklinik in Köln. Der Motorradfahrer war mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert.

Ein 53 Jahre alter Motorradfahrer aus Dülmen hat seine Tour ins Bergische Land nicht überlebt. Der Mann war am Mittwochmittag auf der Landstraße 157 in Wermelskirchen bei einem Überholmanöver mit dem Gegenverkehr kollidiert und hatte schwerste Verletzungen erlitten. Er war mit einem Rettungshubschrauber, der aus Duisburg angefordert wurde, nach Köln in eine Spezialklinik geflogen worden.

Der Mann hatte auf der L 157 in Finkelholl in Fahrtrichtung Sonne einen vor ihm fahrenden Transporter überholt. Vermutlich durch die leichte Kuppe übersah er den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Mercedes eines 48-jährigen Wermelskircheners. Mit der linken Seite des Motorrades stieß er gegen die linke Seite des Pkw und stürzte auf die Fahrbahn.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und noch vor Ort von alarmierten Polizisten und einem Ersthelfer der BEW vorbildlich versorgt und anschließend durch den Notarzt und Rettungsdienst behandelt. Laut Notarzt war zum Zeitpunkt des Abfluges in die Kölner Spezialklinik eine Lebensgefahr nicht auszuschließen. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.

Wie die Polizei jetzt meldet,ist der Motorradfahrer in der Klinik verstorben.

(tei.-)