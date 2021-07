Beim Abbiegen zusammengestoßen : Zwei Tote bei Unfall in Hamminkeln

Hamminkeln Bei einem Zusammenstoß einer Radfahrerin und eines Kradfahrers in Hamminkeln sind beide tödlich verletzt worden. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamminkeln im Kreis Wesel sind am Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war am Nachmittag eine Radfahrerin beim Einbiegen in eine Straße mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. Dieser sei daraufhin mit einem Auto kollidiert.