Unfall bei Goch : A 57: Langenfelder stirbt an der Unfallstelle

Ein Langenfellder stirbt auf der der A 57 bei Goch.

Langenfeld (og) Ein Langenfelder ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der A 57 bei Goch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilt die Autobahnpolizei mit. Seine Beifahrerin kommt schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Wie die Polizei mitteilt, ist der 61 Jahre alte Langenfelder mit seinem Daimler auf der A 57 in Richtung Köln unterwegs. Bei plötzlich einsetzendem Starkregen gerät der Fahrer mit seinem Pkw in Höhe der Anschlussstelle Kleve ins Schleudern, kollidiert mit der Leitplanke, überschlägt sich mehrfach und prallt dann gegen einen Brückenpfeiler. Er verletzt sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle stirbt.