Sport in Wermelskirchen : Zwei Urgesteine prägen die Sportschützen-Abteilung

Wermelskirchen Viel Eigenleistung und Teamgeist: Die WTV-Sportschützen feiern 60. Geburtstag und blicken auf viele Erfolge zurück.

1959 wurde der Verein gegründet und blickt seitdem auf eine erfolgreiche Sport- und Vereinsgeschichte zurück. Angefangen hatte alles im Belten mit der ersten Schießanlage. Von dort zogen die Schützen dann in die Gaststätte „Anker“ in die Kölner Straße, später dann in die Gaststätte „Faust“ nach Hilfringhausen. Danach bauten die Schützen in der Turnhalle Giebel in der Stockhauser Straße eine Schießanlage, die sie ab 1982 betrieben. Zwei, die das als Zeitzeugen erlebt haben, sind Walter Hoke und Albert Stieglbaur. Beide sind seit nunmehr 55 Jahren immer noch aktiv im Vereinsleben. Beck: „Albert Stieglbaur nimmt auch heute noch das Luftgewehr und tritt bei den Meisterschaften erfolgreich an. Und auch das Finanzielle regelt er mit seinen 85 Jahren wie ein Vorsitzender eines DAX-Unternehmens.“ Walter Hoke, mit 55 Jahren Mitgliedschaft war bis vor kurzem noch das Trainingsuhrwerk des Vereins – nur wenn er die Vereinstür aufschloss, dann konnte trainiert werden – „auf Walter war immer Verlass“.