Judo in Hückeswagen : Ben Musaeus ist Bayerischer Landesmeister

Judo in Hückeswagen

Hückeswagen/Wermelskirchen Der Wermelskirchener Judoka Ben Musaeus, in Diensten des JC Mifune Hückeswagen, erkämpft sich seinen nächsten Titel.

Seiner eindrucksvollen Titelsammlung mit Landesmeisterschaft, Internationalen Special-Olympics, Deutscher Mannschaftsmeister und „Sportler des Jahres“ in Wermelskirchen hat Judoka Ben Musaeus einen weiteren hinzugefügt: Der Wermelskirchener, der für den Hückeswagener Judoclub Mifune antritt, holte sich in Freising bei München die Goldmedaille in seiner Alters- und Gewichtsklasse bei der Offenen Bayrischen Landesmeisterschaft im ID-Judo (für Kämpfer mit Handicap).