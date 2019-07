Wermelskirchener ganz vorne dabei : Erfolg für WTV-Sportschützen

Wermelskirchen 18 Schützen hatten sich für die Teilnahme an den Landesverbandsmeisterschaften qualifiziert. Umso erfreulicher sind die Ergebnisse.

Die Landesverbandsmeisterschaften der Sportschützen sind in allen Disziplinen beendet – und die Wermelskirchener Schützen waren wieder einmal ganz vorne dabei. Insgesamt 18 Schützen und Schützinnen hatten es überhaupt erst geschafft, sich für die Teilnahme an den Landesverbandsmeisterschaften zu qualifizieren. Umso erfreulicher sind die Ergebnisse. Dreimal Gold in der Mannschaftswertung konnten die Wermelskirchener Schützen erringen, teilt der WTV mit. Die Juniorinnen Michelle und Nicolle Goerigk und Sina Standtke errangen zwei Mal Gold mit der Mannschaft der Juniorinnen und verwiesen die Remscheider Mannschaft auf Platz zwei. Bei den erwachsenen Schützen konnte an den Schützen Frank Irlenbusch, Bert-Ulrich Weber und Gerold Dembon keiner mehr vorbeiziehen, so dass hier auch Gold eingefahren werden konnte. Die Einzelwertungen (nur Platz 1 bis 3) liegen nun wie folgt vor – Gold: zwei Mal Michelle Goerigk, einmal Bert-Ulrich Weber, ein Mal Lilly Scheithauer (WTV-Mitglied, die diese Saison für den Remscheider Zweitverein schoss). Silber: zwei Mal Nicole Goerigk. Bronze: Sina Standke und Gerold Dembon