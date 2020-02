Jecke Zick in Wermelskirchen : Die rot-weißen „Knabüs“-Kerle aus Dawerkusen

Info

Präsidium Die Altstadtgarde besteht in diesem Jahr seit 15 Jahren. Präsident und Prinzenführer ist Harry Tiede, ebenso steht Adjudant Daniel Fischer von der Altstadtgarde eng an der Seite des amtierenden Dreigestirns. Erster und zweiter Kommandant der rot-weißen „Knabüs“-Träger sind Tim und Roger Rehbold. Matthias Frowein fungiert als Zeugwart. Harald Truss als Kassierer und Holger Schüller als Schriftführer. Uli Braun, der im Mai seinen 70. Geburtstag feiert und damit das älteste Altstadtgarden-Mitglied ist, geht beim Einzug in die Säle als Fahnenträger vorweg.