Vereinsticker : Erfolge für die WTV-Schützen auf Bezirks- und Landesebene

Dhünn Auf Bezirksebene haben die WTV-Sportschützen überragend abgeschnitten. Die aktiven Sportschützen bildeten gute Mannschaften, so dass fünfmal Gold und einmal Silber mit der Mannschaft gewonnen wurde, schreibt Abteilungsleiter Sportschützen, Jörg Beck.

In den Einzelwertungen konnte der WTV zehnmal Gold, zehnmal Silber und fünfmal Bronze vorweisen. „Im Vergleich zu anderen Schiessvereinen ist dies eine enorm hohe Medaillendichte“, heißt es im Verein. Der Grund hierfür sei die enorme Aktivität der Sportschützen. Nachdem der 25-Meter-Stand mit großer finanzieller Unterstützung des Hauptvorstandes und viel Eigenleistung der Schützen wieder topfit gemacht wurde, erhöhte Trainer Bert-Ulrich Weber die Trainingszeiten. Beck: „Dies zahlte sich tatsächlich im Medaillenspiegel aus.“

Hintergrund des kostspieligen Umbaus war eine gesetzliche Auflage bezüglich einer neuen Lüftungsanlage, welche die Schützen einzubauen hatten, wenn nicht alles dicht gemacht werden sollte. Viele Vereine in der Umgebung traf es ebenso. So bauen zum Beispiel die Hückeswagener Schützen immer noch an ihrem Stand, um überhaupt mal wieder den Schießbetrieb aufnehmen zu können. Jörg Beck: „Wermelskirchen hat dies bereits geschafft.“