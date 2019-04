Nahversorgung : Das Dorf nimmt den Frischmarkt an

Info

Lieferservice Seit Ende vergangenen Jahres bietet der Frischmarkt im Dorf zudem einen Lieferservice an. Entweder können Kunden sich einen Warenkorb auf Vorab-Bestellung zusammenstellen lassen und selbst abholen oder sich diesen liefern lassen. „Das gilt für Privatkunden, ist jedoch zudem für Praxen, Büros oder Firmen interessant“, sagt Michael Kuhn. Wer den Lieferservice in Anspruch nehmen will, kann dies telefonisch unter 02196 8880030 oder per E-Mail bestellung@frischmarkt-dhünn.de tun.