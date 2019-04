Am Freitag sind Schulen aktiv, am Samstag können Erwachsene mitmachen : Mitmachen bei Aktion „saubere Stadt“

Wermelskirchen Eine saubere Stadt wünscht sich jeder. Am Samstag, 6. April, können freiwillige Helfer bei der Aktion „Wermelskirchen – putzmunter, saubere Stadt“ dazu beitragen, in dem sie Müll in Parks und Co. einsammeln.

Bereits am heutigen Freitag starten über 700 Schüler der Grundschulen und weiterführenden Schulen im Rahmen der Aktion, um putzmunter Wermelskirchen von Unrat zu säubern. Schwerpunkt ist insbesondere das Umfeld der fünf Schulen, die sich hieran beteiligen. Am Samstag, ab 14 Uhr, sind alle aufgerufen, mit anzupacken, damit unsere Stadt sauber wird. Die Gemeinschaftsaktion wird organisiert von den Verkehrs- und Verschönerungsvereinen in Dabringhausen, Dhünn und Wermelskirchen in Zusammenarbeit mit dem SGV, der Stadtverwaltung, dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband und Radio Berg. Bei der 45. Aktion „Saubere Stadt“ sind um 14 Uhr Treffpunkte die Feuerwache Vorm Eickerberg, die Grundschule in Hünger, die Mehrzweckhalle Dabringhausen und das Feuerwehrgerätehaus in Dhünn. Ferner sind lokale Aktionen der Anwohner in Buchholzen, Eipringhausen, Süppelbach, Sternstraße und in Bechhausen geplant. Die Helfer erhalten Geräte, Sicherheitswesten und Handschuhe. Im Anschluss an die Aktion wird in Dhünn ein Imbiss im Feuerwehrhaus gereicht.