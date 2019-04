Erlebnisstationen : Audiostationen im Bergischen Wanderland neu entwickelt

Rhein-Berg Die Erlebnisstationen an den Bergischen Streifzügen waren in der Vergangenheit mutwillig zerstört worden. Eine neue Generation Geräte soll robuster und wartungsärmer sein.

Im Zuge des Projektes Bergisches Wanderland wurden im Jahr 2014 insgesamt 17 Audiostationen als Erlebnisstationen an den Bergischen Streifzügen angebracht. Jedoch wurden in den darauffolgenden Jahren mehrere Stationen gestohlen oder mutwillig zerstört. Nachdem im vergangenen Jahr der bisherige Hersteller nicht mehr in der Lage war, beschädigte Stationen zu reparieren oder neu zu liefern, musste eine Ersatzlösung beschafft werden. Glücklicherweise konnte eine bergische Firma gefunden werden, die das Problem löste.