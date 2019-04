Polizei vermutet als Brandursache Fahrlässigkeit : Zehn Müllcontainer am Haus Vogelsang brannten

Zehn große Müllcontainer brannten in der Nacht zu Donnerstag lichterloh. Foto: Torsten Raspe

Von Solveig Pudelski Meterhoch schlugen die Flammen in die Höhe, als in der Nacht zu Donnerstag zehn Müllcontainer am Altenzentrum Haus Vogelsang lichterloh brannten. Die Rauchwolken waren noch aus der Ferne zu sehen.

Um 2.57 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein, sie rückte sofort aus und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Immer wieder mal wird sie zu Mülltonnen-Bränden gerufen, doch in diesem Fall hatte der Brand eine andere Dimension. Die zehn nebeneinander aufgereihten Großcontainer brannten in voller Ausdehnung, berichtet Feuerwehrchef Holger Stubenrauch. Verletzt wurde dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr niemand, ein Übergreifen der Flammen auf das Seniorenheim konnten die Einsatzkräfte verhindern.