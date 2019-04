Für eine Million Euro : Baubeginn am Pohlhausener Kita-Nest

Feierten den Spatenstich in Pohlhausen (v.l.): Stefan Görnert (Erster Beigeordneter), Hartwig Schüngel (Amtsleiter Gebäudemanagement), Karin Bertrams (Kita-Leitung) und Thomas Marner (Technischer Beigeordneter.). Foto: Meuter, Peter (pm)

Wermelskirchen 229 neue Kita-Plätze will die Stadt bis 2021 schaffen. 30 davon entstehen jetzt in Pohlhausen, wo an die bestehende Kita angebaut wird. Dort ist künftig auch Platz für die ganz Kleinen. Baukosten: Eine Million Euro.

Draußen baggern die Bagger, drinnen drücken sich die Knirpse die Nase an der Scheibe platt. Seit Mittwoch beobachten sie staunend, wie Bauarbeiter den Rasen vor ihrem Kindergarten in Pohlhausen in eine Baustelle verwandeln. Denn dort entsteht auf 400 Quadratmetern ein Anbau, in dem Platz für 30 neue Kita-Kinder sein wird. Da müssen die Erdbauarbeiten natürlich genau überwacht werden. „Wir haben von innen extra Bänke unter die Fenster gestellt, damit jeder etwas sehen kann“, erzählt Kita-Leiterin Karin Bertrams. Bei gutem Wetter wird draußen von hinter dem Bauzaun zugeschaut. „Hier wollen jetzt ganz viele Baggerfahrer werden“, sagt Bertrams.

Anbau macht also Kinder froh – und Erwachsene ebenso. Zumindest bei der Stadt. Die muss bis 2021 nämlich 229 neue Kita-Plätze schaffen. „Das hier ist jetzt die erste wirklich sichtbare Maßnahme“, sagt der Erste Beigeordnete Stefan Görnert. „Es tut sich was.“ Das sei wichtig, weil Pohlhausen und Umgebung „prädestiniert für junge Familien“ sei. Sowieso gebe es Stadtweit mehr Geburten und Zuzüge – die neuen Kita-Plätze werden deshalb dringend gebraucht.

Im Anbau in Pohlhausen werden nach Fertigstellung 20 U3-Kinder in eine der beiden neuen Gruppen einziehen. Die andere wird eine sogenannte Nestgruppe. Dort werden maximal zehn Kinder ab einem Alter von einem Jahr betreut. „Das ist neu für uns“, sagt Bertrams. Die Einrichtung dieser neuen Gruppe mit eigenem Schlafraum sei auch dem geänderten Anmeldeverhalten geschuldet. „Ab einem Alter von einem Jahr besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz“, erklärt Görnert. Diesen wollen immer mehr Eltern nutzen. In Pohlhausen können sie das bald.

Info Das sind die Pläne für den Kita-Ausbau Pohlhausen Ausbau von drei auf fünf Gruppen. Bisher sind dort 68 Kindern untergebracht. An- und Umbau An der Kita Forstring wird eine weitere Gruppe angebaut. Genauso an der Kita Tente. Die Kita Grunewald bekommt zwei neue Gruppen. Neubau Die Vergabe für die beiden Neubauten an der Eichholzer und Hilfringhauser Straße sind abgeschlossen. Die Baumaßnahmen könnten noch 2019 starten.

Neben den beiden Gruppen entstehen sanitäre Anlagen, ein Multifunktionsraum, ein Wickelraum und ein neuer Mitarbeiterraum. Über letzteren freut sich die Kita-Leitung besonders. „Der jetzige Raum ist mit sechs Leuten voll“, sagt Bertrams. In der Kita arbeiten jedoch elf Erzieherinnen. „Wir hatten überhauot nicht mit einem neuen Teamraum gerechten“, freut sich Bertrams. „Das ist schon Luxus.“

Diesen Luxus lässt sich die Stadt auch etwas kosten: etwa eine Million Euro. Ursprünglich sollte der Anbau rund 1,5 Millionen Euro kosten. Geld gespart hat die Stadt dadurch, dass das Gebäudemanagement die Planung selbst gemacht hat. Und nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Dadurch, dass die Architekteleistung selbst übernommen wurde, musste es keine Ausschreibung geben. „Das hat uns sechs Monate gebracht“, sagt der Technische Beigeordnete Thomas Marner.