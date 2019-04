Vorfall in Wermelskirchen : Zuhörer von AfD-Männern „fixiert“ – Verfahren eingestellt

Vorfall in Wermelskirchen

Wermelskirchen Vor einem Jahr eskalierte eine AfD-Veranstaltung in Wermelskirchen. Die Verfahren gegen einen Mann, der dort Tonaufnahmen machte, und gegen offenbar hart durchgreifende Partei-Anhänger wurden nun eingestellt.

Vor einem Jahr erregte eine offenbar eskalierte Veranstaltung der AfD in Wermelskirchen die Gemüter: Ein Mann hatte bei einem Vortrag des AfD-Landespolitikers Roger Beckamp Tonaufnahmen mit seinem Handy gemacht, wurde dabei ertappt, wollte die Veranstaltung verlassen – und wurde bis zum Eintreffen der Polizei von AfD-Anhängern auf dem Boden liegend „fixiert“. Dabei soll sich der 48-Jährige verletzt haben. Nach polizeilichen Ermittlungen sind die Verfahren im Streit um die angebliche Urheberrechtsverletzung und die von dem Zuhörer angezeigte Körperverletzung jetzt eingestellt worden. Das teilt die Staatsanwaltschaft Köln mit.

In die Ermittlungen war in beiden Verfahren auch der Staatsschutz involviert. Grund sind laut Staatsanwaltschaft die „versammlungsrechtlichen und politisch-ideologischen Motivationsbezüge“.

Der NRW-Landtagsabgeordnete Roger Beckamp, selbst studierter Jurist, hatte eine Strafanzeige und einen Strafantrag gestellt, weil er in der von dem Zuhörer angefertigten Tonaufnahme einen Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz sah. Außerdem wurde das Verfahren wegen versuchter Körperverletzung und Nötigung geführt. Aus Sicht der Ermittler mangelte es jedoch an einem hinreichenden Tatverdacht, was wiederum dazu geführt hat, dass das Verfahren nun eingestellt wurde.