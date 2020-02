Was kommt auf Wermelskirchen zu? : Orkan-Warnung: Bürgermeister Bleek schließt alle Schulen am Montag

Was wird der Orkan in Wermelskirchen anrichten? Foto: Dörner, Hans (hdo)

Wermelskirchen (tei.-) Die Entscheidung fiel am späten Freitagnachmittag im Gespräch zwischen Bürgermeister Rainer Bleek und Schwanen-Schulleiterin Kathrin Wagner: Angesichts des Sturmtiefs, das für Sonntagabend bis Montag über NRW ziehen soll, bleiben am Montag in Wermelskirchen alle Schulen geschlossen.

Gegen Mittag hatte das Schulministerium am Freitag Schulen und Schulträger über Handlungsweisen informiert. Viele Grundschulen erreichte diese Information letztlich nicht mehr. Elvira Persian (Schulleiterin Gymnasium), gegen 14 Uhr von dieser Redaktion auf die Mail angesprochen, kam gerade aus einer Konferenz, wo über die ministerielle Orkan-Warnung gesprochen worden war: „Letztlich entscheiden in so einem Fall immer die Eltern, ob der Schulweg gefährlich ist oder nicht und ob sie ihre Kinder auf den Weg schicken wollen.“ Zu diesem Zeitpunkt wollte die Schulleitung die Wetterdaten genau verfolgen und analysieren und am Sonntagabend entscheiden, ob die Schule am Montag geschlossen wird oder nicht. Bleek hatte die Schulleiterin dann abends überzeugt, die Schule zu schließen.

Auch die Sekundarschule wollte am Sonntagabend Eltern und Schüler über die Homepage informieren, teilte Dietmar Paulig mit. Auch ihn informierte der Bürgermeister über seine Entscheidung, dass alle Schulen geschlossen bleiben.