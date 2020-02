Polizeieinsatz in Wermelskirchen und Remscheid : 30-jähriger Wermelskirchener liefert sich mit Polizei Verfolgungsjagd

Wermelskirchen/Remscheid Eine knapp 20-minütige Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Donnerstagabend ein 30-jähriger Wermelskirchener. Mit bis zu 140 Stundenkilometern raste er über die B51, mit Tempo jenseits der 180 über die Autobahn.

In Remscheid brach die Streifenwagenbesatzung die Verfolgung ab, weil diese laut Polizei „zu riskant“ gewesen wäre. Später meldete sich der Mann bei der Wuppertaler Leitstelle und gab an, einen leichten Unfall verursacht zu haben.

Gegen 19 Uhr war der 30-Jährige in seinem Audi A6 auf der Bundesstraße 51 in Neuenhaus aufgefallen. Am Tag zuvor, so ein Polizeisprecher, war er schon mal kontrolliert worden: Da bestand der Verdacht, dass er unter Alkohol und Drogen ein Auto fuhr. Blutproben waren angeordnet worden. Er durfte aber weiterfahren.