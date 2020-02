Schulprojekt : Bewegung stärkt Zusammenhalt

Wermelskirchen 48 Erstklässler lernen sich durch ein einzigartiges Projekt besser kennen, bauen Ängste ab und schaffen Vertrauen.

Faires Miteinander, Teamgeist, eigene Gefühle und Stärken erkennen und benennen, Selbstvertrauen gewinnen: All das kann durch Bewegung entstehen, ist sich Diplom-Pädagogin Sonja Robbe sicher. Sie leitete in den vergangenen beiden Wochen das Projekt „Meine Klasse – ein starkes Team“ an der Katholischen Grundschule in Wermelskirchen. Die beiden ersten Klassen haben mit insgesamt 48 Kindern daran teilgenommen, das Ergebnis: viel Freude und Motivation.

„Es ist ganz viel in Gang gesetzt worden, die Kinder haben das Wir-Gefühl stärken und ausbauen können“, so Robbe. Die Pädagogin war selbst in unterschiedlichen Rollen vor Ort: als Fachberaterin für Ernährung vom Kreissportbund, Übungsleiterin des Sportvereins 09/35 – und Mutter. „Dadurch ist es gut gelungen, alles miteinander zu verbinden“, sagt sie. Denn das Projekt war in seiner Form eine einzigartige Kooperation der katholischen Grundschule, des SV 09/35 und des Kreissportbundes des Rheinisch-Bergischen-Kreises. Im Fokus stand jedoch nicht in erster Linie der Sport, sondern das, was durch Bewegung ausgelöst werden kann. „Den Kindern soll vermittelt werden: Ihr müsst keine Leistungssportler werden“, so Robbe. „Aber sie sollen erfahren, was in ihnen steckt und was ihr Körper alles kann.“