Musik in Wermelskirchen : Sihna Maagé: Erster Platz als „Beste Pop-Band“

Wermelskirchen Gerade gewann die Wermelskirchener Musikerin Sihna Maagé den ersten Platz beim Deutschen Rock- und Pop-Preis und jetzt plant sie zur Veröffentlichung ihrer CD „Alles gratis“ ein Online-Konzert am 23. Januar.

Tickets Das Online-Konzert findet am Samstag, 23. Januar, um 18 Uhr statt. Ein Ticket kostet fünf Euro. „Jeder, der zuschauen möchte, kann den Betrag – natürlich geht auch mehr – an die PayPal-Adresse paypal.de/4sihna überweisen und bekommt dann an seine bei Paypal angegebene E-Mail-Adresse den Link zu dem Konzert geschickt“, erläutert Sihna Maagé.

Jetzt will Sihna Maagé allen Pandemie-Widrigkeiten zum Trotz ein Konzert zur Veröffentlichung der neuen CD geben – als Online-Stream am Samstag, 23. Januar. „Eigentlich wollte ich dieses Konzert bereits im Herbst spielen Und zwar in gewohnter Manier in der Katt. Aber das hat Corona verbaut“, sagt Sihna Maagé, die zwar inzwischen in Leverkusen lebt, aber in Wermelskirchen aufwuchs und als Gesangslehrerin in der Musikschule sowie in der Kattwinkelschen Fabrik ihrer bergischen Heimatstadt nach wie vor eng verbunden ist.