Welpenhandel in Corona-Zeiten : Illegaler Welpenhandel boomt

Welpenhandel in Corona-Zeiten

Wermelskirchen In Corona-Zeiten haben immer mehr Menschen Sehnsucht nach einem vierbeinigen Freund. Deshalb fallen viele Tierliebhaber auf skupellose Händler rein, warnt der Deutsche Tierschutzbund.

Es sind die traurigen Auswirkungen der Corona-Krise: Der illegale Welpenhandel boomt und hat 2020 durch die Pandemie nochmal einen dramatischen Aufschwung erfahren. Vor allem in den Sommermonaten, in der die Nachfrage nach Haustieren groß war, stieg die Zahl der Fälle an. Das ist Ergebnis einer Auswertung des Deutschen Tierschutzbundes.